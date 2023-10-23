Объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве вырос на 10,2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем производства бумаги и бумажных изделий в столице в период с января по август 2023 года увеличился на 10,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В столице работает более 70 предприятий, выпускающих бумажную продукцию. По итогам прошлого года объем их производства вырос на 36,5%. В этом году положительная динамика сохраняется", – рассказал он.

Особенно за этот период выросли объемы производства упаковочных материалов – бумажной тары, коробок и пакетов. Кроме того, в Москве выпускают бумажные канцелярские принадлежности, санитарно-гигиенические изделия, офисную бумагу, а также фотобумагу и многое другое, уточнил он.

Общий объем отгрузки товаров за 8 месяцев текущего года составил более 25 миллиардов рублей, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Ефимов сообщил, что в Москве на 74% вырос объем производства ювелирных изделий, бижутерии и прочих аксессуаров. В период с января по август 2023 года было отгружено товаров более чем на 27 миллиардов рублей, уточнял он.

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