Ряд китайских банков поддержал санкции против России‍

Фото: AP/Mark Schiefelbein

Несколько банков Китая присоединились к санкциям против России и отказались осуществлять перечисления на счета российских кредитно-финансовых организаций. Об этом сообщил руководитель Центрального банка России в Китае Владимир Данилов.

"Несмотря на шаги, предпринимаемые Банком России и Народным банком Китая (ЦБ КНР), банки РФ отмечают ужесточение требований со стороны китайских коммерческих банков на предмет соблюдения установленных процедур по зачислению на счета, что приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России", – сказал он, передает ТАСС.

При этом Данилов отметил, что в этих санкциях нет ограничений по платежам через банки, кроме тех лиц и организаций, которые внесены в эти списки. По его словам, решить ситуацию поможет усиление разъяснительной работы о сути санкций Вашингтона и Брюсселя в отношении России в секторе коммерческих банков Китая.

Ранее Владимир Путин отметил доверительные отношения, которые сложились у России и Китая в сфере политики, безопасности и обороны.

Во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином 11 сентября президент РФ подчеркнул, что лидер Китая лично уделяет "большое внимание развитию российско-китайских отношений". Путин также добавил, что рад возможности принять Си Цзиньпина в России.

Глава КНР, в свою очередь, заявил, что Пекин и Москва активно взаимодействуют и находятся в постоянном контакте.