Путин высоко оценил отношения России и Китая

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Владимир Путин отметил доверительные отношения, которые сложились у России и Китая в сфере политики, безопасности и обороны.

Во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином 11 сентября президент РФ подчеркнул, что лидер Китая лично уделяет "большое внимание развитию российско-китайских отношений". Путин также добавил, что рад возможности принять Си Цзиньпина в России.

Глава КНР, в свою очередь, заявил, что Пекин и Москва активно взаимодействуют и находятся в постоянном контакте. "Я готов и сегодня, и в дальнейшем вести с вами обмен мнениями и быть в тесной координации", – цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.

Си Цзиньпин впервые участвует в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 11 по 13 сентября.