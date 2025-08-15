Оборот сферы услуг в Москве вырос на 2,2% за первое полугодие

Фото: 123RF/kasarp

Объем платных услуг москвичам по итогам января – июня этого года достиг 2,2 триллиона рублей, что на 2,2% больше в сопоставимых ценах, чем в первом полугодии 2024-го, сообщает aif.ru со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

По ее словам, сфера услуг столицы развивается в том числе за счет активного внедрения цифровых сервисов, которые делают жизнь граждан проще и удобнее, повышают доступность и привлекательность услуг. Наибольший вклад в положительную динамику внесли электронные сервисы, услуги связи и образования.

В частности, почти на 30% (210,2 миллиарда рублей) увеличился оборот электронных сервисов, на 4,5% (223,1 миллиарда рублей) – сферы связи. Самыми востребованными направлениями стали онлайн-консультации, услуги стриминговых платформ, облачных сервисов, а также суперприложения цифровых экосистем, которые объединяют различные функции в одном месте.

Благодаря высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования выручка соответствующих организаций выросла до 172,6 миллиарда рублей, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Еще одной причиной роста привлекательности таких услуг стало увеличение налоговых вычетов на обучение.

Помимо этого, оборот спортивных организаций увеличился на 7,6% (30,5 миллиарда рублей), турагентств – 5,3% (39,9 миллиарда), гостиниц – 3,75% (44,4 миллиарда), культурных учреждений – 3,3% (52,6 миллиарда).

За последние 10 лет спрос на цифровые госуслуги и сервисы на портале mos.ru вырос в 14 раз. Каждый день его возможностями пользуются свыше 2,3 миллиона раз, рассказала ранее заммэра Наталья Сергунина. При этом цифровой формат получения услуг предпочитают 99,1% москвичей, которые обращались за ними в прошлом году.