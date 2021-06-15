Романенко: слаженная работа парламента и ЦБ позволит справиться с последствиями пандемии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал отчет председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной о работе ведомства за прошлый год.
"Эльвира Набиуллина отметила, что несмотря на последствия "ковидного" кризиса, экономика России практически восстановилась, а в некоторых отраслях даже превысила докризисные показатели. Важную роль сыграл и парламент: оперативно был принят пакет социальных законотворческих инициатив, позволивших адекватно и своевременно реагировать на кризисные явления. Уверен, что такая слаженная работа всех ветвей власти позволит окончательно справиться с последствиями пандемии", – отметил Романенко.
По его словам, антикризисные меры принимались без глобального ущерба для экономики. Этого, подчеркнул Романенко, удалось достичь благодаря устойчивой российской банковской системе и запасу капитала.
Набиуллина, в свою очередь, поблагодарила депутатов за работу, а также отметила, что быстрое реагирование помогло отсрочить выплаты по кредитам для граждан и компаний, изменить параметры льготной ипотечной программы и принять другие важные меры для поддержки населения.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня.
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