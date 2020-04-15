Курс доллара на Мосбирже вырос

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на одну копейку. Он достиг 64,36 рубля. Курс евро вырос на 10 копеек, теперь он находится на отметке 72,8 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,23 процента и составил 2565,6 пункта. Индекс РТС вырос до 1256 пунктов.

8 апреля курс доллара к рублю снизился на 0,51 процента к уровню закрытия предыдущих торгов – до отметки в 64,955 рубля. Цена на нефть Brent тогда впервые с ноября 2018 года превысила 71 доллар за баррель.

9 апреля министерство экономического развития повысило прогноз по курсу рубля в текущем году. Теперь в ведомстве стоимость доллара оценивают в 65,1 рубля, а не в 66 рублей. В МЭР считают, что укреплению национальной валюты поможет новый приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа.

Выяснилось также, что за два года число россиян со сбережениями в иностранной валюте уменьшилось на 6 процентов. По сведениям исследования Аналитического центра НАФИ, с 2017 года по 2019 год оно упало с 13 до 7 процентов.