Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курсы доллара и евро снизились к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара упал на 2 копейки и составил 66,63 рубля. Курс евро опустился на 1 копейку и составил 75,27 рубля.

Накануне сообщалось, что курс доллара впервые с 15 января превысил 67 рублей. По мнению ряда экспертов, ситуацию на валютном рынке определяет намерение сенаторов США ввести новые антироссийские санкции.