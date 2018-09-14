Глава ВТБ озвучил план по отказу от доллара

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от доллара США, который включает в себя три пункта. Об этом он рассказал "Известиям" во время проведения во Владивостоке Восточного экономического форума в 2018 году.

Одним из пунктов был назван ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Затем необходимо перевести юридические адреса крупных российских холдингов в юрисдикцию РФ.

Далее нужно разместить на площадке РФ еврооблигации и перейти от системы Euroclear к российскому аналогу.

Кроме того, предлагается лицензировать всех участников фондового рынка так, чтобы всех распространялись единые правила.

Ранее аналитики компании Moody’s сделали прогноз, согласно которому доля долларов в международном мировом обороте может снизиться, в то время как другие валюты повысят свою привлекательность. По словам специалистов, такому развитию ситуации будет способствовать активизация региональной торговли в резервных валютах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!