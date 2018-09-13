Эксперты Moody’s оценили перспективы доллара

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Доля долларов в международном мировом обороте может снизиться, в то время как другие валюты повысят свою привлекательность. Такой прогноз сделали аналитики компании Moody’s.

По словам специалистов, такому развитию ситуации будет способствовать активизация региональной торговли в резервных валютах. А это, в свою очередь, приведет к заметным изменениям в структуре мировых валютных резервов. Правда, отмечают эксперты, на это уйдет несколько десятилетий.

В настоящий момент доллар сохраняет статус мировой резервной валюты более шестидесяти лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира. Президент РФ согласился с заявлением лидера КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости снизить зависимость России от иностранной валюты.

Путин также отмечал, что власти думают, как освободиться от этого бремени и этому помогают санкции со стороны других стран.