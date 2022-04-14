Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Около 10:00 по московскому времени курс европейской валюты впервые с 4 апреля

поднялся до 90,0025 рубля, однако к 10:20 снизился до 89,23 рубля (+2,88 рубля).

Курс доллара прибавил 2,15 рубля, поднявшись до 81,01 рубля.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил, что в связи со стабилизацией курса валют техника на российском рынке подешевела от пиковых значений примерно на 20–30%. Также постепенно приходят в норму цены на продукты.