Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) поднялась выше 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По информации на 17:44 мск, стоимость июньских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,01%, достигнув уровня 66,22 доллара за баррель. В последний раз ее цена находилась выше 66 долларов 18 марта.

Ранее сообщалось, что котировки нефти растут в связи с публикацией апрельского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В документе был улучшен прогноз по росту спроса на нефть до 5,7 миллиона баррелей в сутки.

В начале апреля участники ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти с мая. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, принятые в 2020 году решения по сокращению добычи были исполнены с превышением плана.