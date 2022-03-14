Россияне смогут переводить валюту на иностранные счета, открытые до 1 марта – Минфин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Граждане России смогут переводить валюту на иностранные счета, открытые до 1 марта. Об этом сообщили в министерстве финансов РФ.

"10 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.

В Минфине РФ уточнили, что для осуществления дополнительных экономических временных мер обеспечения финансовой стабильности государства были приняты такие решения, как возможность перевода денег в иностранной валюте на свои счета, открытые в зарубежных банках и других финансовых организациях. Отмечается, что объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год.

Также можно зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Помимо этого, граждане будут иметь возможность переводить деньги в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта текущего года, на свои другие зарубежные счета, сведения о которых раскрыты налоговым РФ.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России ограничивает банковские переводы за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам суммой в 5 тысяч долларов в месяц. В ЦБ заявили, что это необходимо для обеспечения финансовой стабильности.

Кроме того, до этого в Центробанке отменили комиссию при выдаче физическим лицам американской валюты. Также регулятор отменил комиссию за конвертацию других валют в доллары США, если она проводилась для выдачи наличных долларов. Новые правила введены на полгода – с 9 марта по 9 сентября – и имеют обратную силу.

