Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк увеличил ставки по ипотеке из-за необходимости адаптации к рыночным условиям после увеличения ключевой ставки Центрального Банка России (ЦБ), изменения коэффициента риска, инфляции и общих макроэкономических изменений. Изменения не коснутся программ "Военная ипотека" и "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".
"Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит один процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта – для кредитов с первоначальным взносом менее 20%", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.
Ранее сообщалось, что ВТБ планирует увеличить минимальную ставку до 10,1 процента (повышение составляет 0,6 процента).
В октябре 2018 года ЦБ увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Позже глава кредитной организации Герман Греф заявлял, что из-за этого банку придется поднимать ставки либо полностью закрывать данный продукт.
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