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Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 08:25 по московскому времени, юань упал на 0,32%, до 12,488 рубля. К 08:31 китайская валюта замедлила снижение до 12,499 рубля (минус 0,23%).

Между тем евро потерял 0,17% и опустился до 97,06 рубля. Доллар снизился на 0,06% и торговался по 89,94 рубля.

Накануне курс юаня составил 12,521 рубля (минус 0,69%). Доллар, в свою очередь, потерял 0,9%, опустившись до 89,88 рубля. К 14:58 евро торговался по 96,99 рубля (падение на 0,73%).

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года. На сегодняшний день она составляет 15%, это максимальный показатель с начала мая 2022-го.

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