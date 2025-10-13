Россия и Китай сократили товарооборот в январе – сентябре на 9,4%

Фото: depositphotos/Ruletkka

Товарооборот России и Китая в январе – сентябре этого года сократился на 9,4% в годовом исчислении – до 163,62 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные главного таможенного управления КНР.

Экспорт китайских товаров в Россию снизился на 11,3%, а импорт РФ в Китай уменьшился на 7,7%. Положительное сальдо России за три квартала составило 16,48 миллиарда долларов, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем объем торговли Китая и Евросоюза в январе – сентябре вырос на 4,3% – до 614,19 миллиарда долларов. В частности, экспорт товаров из КНР в ЕС повысился на 8,2%, однако поток европейских товаров в Китай снизился на 3,2%.

Владимир Путин отмечал, что экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов.

По словам президента, Китай является для страны безусловным лидером по объему двусторонней торговли. В свою очередь, РФ заняла в 2024 году пятое место среди государств – внешнеторговых партнеров КНР.