"Билайн" может стать компанией с полностью российским капиталом – СМИ

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"Вымпелком" может стать компанией с полностью российским капиталом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Как отметил изданию один из собеседников, помимо продажи различным российским структурам, возможна передача актива заслуживающей доверия отечественной компании с фиксацией права обратного выкупа в течение определенного срока.

Ранее "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 направили председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову обращение с просьбой пересмотреть поправки к КоАП о штрафах за нарушение закона о серых сим-картах.

Уточнялось, что документом предусмотрены штрафы в размере 200–300 тысяч рублей для операторов, нарушающих правила продажи сим-карт через интернет. А за неотключение от услуг связи корпоративных клиентов, не внесших информацию о себе в ЕСИА, штраф составит 300–500 тысяч рублей. Операторы призвали снизить данные штрафы, так как их размер в 10 раз больше ответственности за похожие административные нарушения.

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