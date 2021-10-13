МЭА ожидает роста мирового спроса на газ при любых сценариях

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Международное энергетическое агентство считает, что мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, даже в случае достижения углеродной нейтральности будет расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад World Energy Outlook.
Агентство рассматривает три возможных сценария. В первом учитываются существующие климатические политики, даже находящиеся в разработке. Во втором исход идет из выполненных в срок обязательств, объявленных правительствами. Третий исходит – из достижения углеродной нейтральности в энергетике к 2050 году.
"Спрос на природный газ растет во всех сценариях в течение следующих пяти лет, однако есть существенное расхождения в последующем развитии. Тем не менее падение спроса на природный газ в 2025 году частично компенсируется ростом спроса на низкоуглеродные газы, включая низкоуглеродный водород, произведенный из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения углекислого газа", – говорится в документе.
Ранее посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что резкое увеличение цен на газ в Европе может отрицательно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей.
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