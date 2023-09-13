Узбекистан ограничил возможность осуществлять международные денежные переводы через Qiwi

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Платежная система электронных денежных средств Qiwi Uzbekistan от российского провайдера платежных сервисов Qiwi была включена в список сервисов, которым в Узбекистане ограничили международные денежные переводы. Об этом сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

"Остаются недоступными любые переводы на карты, переводы на кошельки Qiwi Россия и Qiwi Казахстан, а также оплата иностранных сервисов и финансовых услуг", – указано в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что внутри республики граждане все еще могут переводить средства, а также оплачивать какие-либо услуги местных провайдеров.

Ранее сообщалось, что узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили денежные переводы за границу с 5 сентября. В пресс-службе сервисов добавили, что Центробанк Узбекистана поручил временно отключить эти функции.

Однако в приложении Pay Way продолжают работать платежи внутри страны, переводы между Uzcard и Humo, также доступна оплата коммунальных, госуслуг, услуг связи и интернета.

Позже ЦБ Узбекистана заявлял, что приостановка осуществления денежных переводов за границу через платежные сервисы Oson и Pay Way связана с защитой финансовой системы страны.

В регуляторе напомнили, что коммерческие кредитные организации обязаны строго соблюдать законодательство республики и нормативные требования ЦБ.



Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi