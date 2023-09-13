Банк ДОМ.РФ запустил операции с безналичными драгоценными металлами

Фото: Банк ДОМ.РФ

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Банк ДОМ.РФ запустил покупку золота и серебра в безналичной форме, сообщает пресс-служба организации.

Операции с безналичными драгоценными металлами доступны в офисах Москвы, до конца года банк планирует расширить их на все регионы России.

Кроме того, в четвертом квартале клиенты банка смогут совершать операции в платине и палладии.

"На фоне стабильного интереса россиян к драгоценным металлам на протяжении последних лет – мы это наблюдаем по клиентским предпочтениям в сегменте Private banking – Банк ДОМ.РФ решил запустить для широкого круга клиентов альтернативный инвестиционный продукт для снижения инфляционного риска и диверсификации финансового портфеля", – сказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По сообщению пресс-службы, приобретая драгоценный металл в безналичной форме, клиент получает все преимущества инвестирования без необходимости покупать физические слитки и оплачивать их хранение.

"В Банке ДОМ.РФ клиенты могут открыть счет без комиссии. Еще одно преимущество продукта – для запуска инвестиционных операций не требуются существенные первоначальные вложения. Минимальная сумма для открытия счета – 0,1 грамма золота, 1 грамм серебра", – отмечается в сообщении.

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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2312 от 01.06.2018 г.