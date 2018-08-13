ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на 14 августа

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Банк России установил новый официальный курс доллара на 14 августа на уровне 68,2 рубля. Американская валюта подорожала на 1 рубль 31 копейку. Стоимость евро повышена на 97,59 копейки, до 77,6 рубля.
Доллар впервые за два года преодолел отметку в 68 рублей. Последний раз американская валюта торговалась по такой цене в апреле 2016 года.
Колебания на валютном рынке называют естественной реакцией на санкции США против России. При этом представители ЦБ уже заверили население, что будут корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты, чтобы ограничить волатильность курса рубля.
Туроператоры уже сообщили о том, что рост курса доллара отразится на ценах на путевки. Пока специалисты спрогнозировали пятипроцентный рост стоимости поездок в Турцию.
Фото: портал Москва 24 (картинка кликабельна)
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