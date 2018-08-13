Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 68 рублей

Фото: depositphotos/gregorylee

Курс доллара в понедельник, 13 августа, достиг отметки в 68,66 рубля впервые с 18 апреля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс евро также увеличился на 90 копеек и составил 78,15 рубля. В последний раз европейская валюта превышала отметку 78 рублей в начале апреля 2018 года.

Фото: портал Москва 24 (картинка кликабельна)

Ранее в Центробанке объяснили падение рубля естественной реакцией финансового рынка на сообщения о возможных санкциях США против России. При этом представители ЦБ заверили, что будут корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты, чтобы ограничить волатильность курса рубля.