Центробанк прокомментировал падение курса рубля

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Комментируя падение рубля на Московской бирже, представители Центробанка пояснили, что регулятор может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты, чтобы ограничить волатильность курса рубля.

В Банке России повышенную волатильность российской валюты в последние дни назвали естественной реакцией финансового рынка на известия о готовящихся санкциях США против России, которые появились на фоне изменений на глобальных финансовых рынках.

Как напомнили в ЦБ, эпизоды снижения курса рубля наблюдались и ранее, причем они носили временный характер. "Существенные продажи экспортной валютной выручки по-прежнему оказывают поддержку рублую", − сказано в сообщении на сайте регулятора.

При этом в Центробанке заверили, что имеют в своем распоряжении достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности российской экономики.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов Московской бирже курс доллара превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года.