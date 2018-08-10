Курс доллара превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года

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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.

На открытии торгов Московской биржи 10 августа курс американской валюты вырос на 44 копейки по сравнению с показателями закрытия предыдущих торгов. В итоге, по данным биржи, он достиг 67,09 рубля за доллар.

По словам аналитиков, в последний раз доллар поднимался выше 67 рублей в августе 2016 года.

В то же время курс европейской валюты, напротив, продемонстрировал тенденцию к снижению. На открытии торгов евро подешевел на 20 копеек − до 76,74 рубля.

Накануне сообщалось, что курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Эксперты связывают рост американской валюты с сообщениями о возможных санкциях против России.