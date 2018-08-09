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Экономика

9 августа, 10:24 (обновлено 09.08.2018 13:02)

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

экономика

Фото: depositphotos/sabphoto

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные "Московской биржи".

В начале торгов американская валюта выросла на 1 рубль до 66,55 рубля. Курс евро, в свою очередь, подскочил на 1,15 рубля – до 77,17 рубля, превысив отметку 77 рублей впервые с 16 апреля этого года.

Фото: портал Москва 24 (картинка кликабельна)

8 августа, превысив отметку в 65 рублей, доллар обновил максимум с апреля 2018 года. Аналитики отметили, что рост цены иностранных валют наблюдается на фоне сообщений о возможных новых санкциях против России. Негативно отражается на динамике и стабильная цена на нефть.

Курс доллара может взлететь как минимум до 73 рублей, предупреждают аналитики. Это случится если Вашингтон перейдет от угроз к действиям и примет новые ограничения.

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