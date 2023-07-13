Госдума может выделить профессию блогера в официальный вид экономической деятельности

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Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным. Они обсудили выделение ОКВЭД для блогерской деятельности, написала парламентарий в своем телеграм-канале.

"Ранее я инициировала выделение нового кода для блогеров в ОКВЭД, что уже поддержали в Минэкономразвития. АБА, в свою очередь, заручились поддержкой первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко", – поделилась Лантратова.

По словам депутата, реальный масштаб рынка influence-маркетинга составляет порядка 45–50 миллиардов рублей. Лантратова считает, что в скором времени сфера блогерства станет признанной областью экономической деятельности.

Ранее СМИ выяснили, что в Госдуме начали обсуждать введение лицензирования на деятельность блогеров, продающих бизнес-тренинги в Сети. Лантратова на тот момент обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. По мнению парламентария, в РФ следует создать орган исполнительной власти, который займется модерацией работы онлайн-тренеров.

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