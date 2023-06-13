Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет

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В федеральный бюджет России в 2022 году компании с госучастием перевели почти 753 миллиарда рублей дивидендов по своим акциям. Об этом со ссылкой на доклад Счетной палаты сообщает РБК.

На долю крупнейших плательщиков дивидендов пришлось 88% от общей суммы. Тремя самыми крупными из них стали "Газпром", выплативший в бюджет 463,6 миллиарда рублей, "Роснефтегаз", заплативший 142,8 миллиарда рублей и "Транснефть", выплатившая 59,8 миллиарда рублей.

В пятерке лидеров по выплатам дивидендов также присутствуют "РусГидро" и "Каспийский трубопроводный консорциум – Р".

Прогнозируется, что в текущем году федеральный бюджет получит 444 миллиарда рублей дивидендов от госкомпаний. При этом, по данным Счетной палаты, практика инициирования выплат промежуточных дивидендов может создать риски для исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году.

Ранее экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что в России есть риски несбалансированной бюджетной политики. Согласно данным экспертов, Россия вместе с США, Канадой, Японией, Францией и Норвегией, попала в число стран, в которых после начала применения бюджетных правил рост расходов превысил темпы роста экономики.