Новый финансовый кризис угрожает из-за исков РФ к Euroclear – СМИ

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Действия РФ в ответ на изъятие Евросоюзом замороженных активов ЦБ России могут привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем – Euroclear. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, страны ЕС в случае конфискации российских активов не смогут использовать значительную их часть для поддержки Киева, поскольку они должны будут оставаться у Euroclear, чтобы обеспечить "буфер" против ожидаемых ответных мер Москвы.

В статье утверждается, что Центробанк РФ, "не признающий санкций Запада", в ответ может забрать 33 миллиарда евро активов Euroclear в российской юрисдикции, после чего также подать иски для конфискации активов в Дубае и Гонконге. Европейским странам также следует быть готовыми к искам западных банков, потерявших свои активы.

Чиновник обратил внимание, что если у Euroclear закончится капитал, то бельгийскому Центробанку придется отозвать лицензию. Это, скорее всего, приведет к глобальному финансовому кризису.

Источник издания добавил, что Евросоюз планирует получить от активов РФ за 2024–2027 годы от 15 до 20 миллиардов евро в виде доходов в зависимости от изменений глобальных ставок.

7 марта члены швейцарского парламента проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центробанка для восстановления Украины.

Речь идет о сумме в примерно 8,5 миллиарда долларов. Предполагается, что их выплатят Киеву в качестве "репараций".

МИД РФ вызвал диппредставителя Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, заявив ей протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку юридических основ механизма, который позволит конфисковывать российские государственные активы в стране.

Послу также было заявлено, что какое-либо посягательство на государственную собственность РФ будет являться не чем иным, как воровством. В случае реализации таких идей ответные меры Москвы будут неизбежны, заключили в МИД.