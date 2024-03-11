Заблокированные после санкций на СПБ-бирже активы исключены из процедуры выкупа

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Ценные бумаги, которые подпали под блокировку после введения санкций в отношении СПБ-биржи, не будут включены в процедуру выкупа иностранных активов. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка РФ.

"Указом президента РФ определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях", – сказано в сообщении.

Таким образом, теперь выкупить можно те бумаги, которые находились в системе "СПб-банк – НРД – иностранные депозитарии". Но при этом, как уточнили в ЦБ, активы, которые подпали под блокировку из-за санкций против СПб-биржи, не будут входить в процедуру выкупа.

В Банке России подчеркнули, что более подробную информацию можно получить у брокера или депозитария.

Ранее стало известно, что Национальная система платежных карт (НСПК) подпала под санкции США 23 февраля 2024 года. Однако в организации заявили, что ограничения не повлияют на работу платежных сервисов в России.

До этого Минфин США ввел ряд антироссийских санкций против СПБ Банк и банков "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Челиндбанк, Ростфинанс, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк.



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