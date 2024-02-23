Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов в РФ

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Американские санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В НСПК уточнили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, осуществляется в штатном режиме.

Кроме того, операции через Систему быстрых платежей (СБП) и работа сервисов платежной системы "Мир" проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме, заявили в компании.

Минфин США ввел санкции в отношении российской НСПК ранее вечером. Помимо этого, под рестрикции подпали российские банки "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Челиндбанк, Ростфинанс, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк, СПБ банк.

Также Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.

В санкционный список попали 63 компании из России, 16 – из Турции, восемь – из Китая, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Южной Кореи и Индии.

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