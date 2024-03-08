Передача Киеву российских активов нанесет удар по репутации Швейцарии – посол РФ

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Передача Украине замороженных российских активов нанесет удар по репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Берне Сергея Гармонина.

Дипломат отметил, что конфискация суверенных активов России, как и любого другого государства, является противоправной. Гармонин добавил, что в России подобные действия будут рассматриваться как "чистейшей воды воровство".

Ранее сообщалось, что члены швейцарского парламента проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центробанка для восстановления Украины.

Речь идет о сумме в примерно 8,5 миллиарда долларов. Предполагается, что их выплатят Киеву в качестве "репараций". За такое решение проголосовал 21 сенатор, а против – 19 при 3 воздержавшихся.