Компания Vans приостановила продажи в России

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Американский бренд одежды и обуви Vans сообщил о приостановке продаж в России. Приобретение товаров на веб-сайте компании недоступно для граждан РФ.

"В настоящее время Vans не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте vans.ru временно приостановлено", – сообщается на сайте бренда.

Ранее американская компания eBay приостановила все продажи товаров участникам из России. Отмечалось, что транзакции с российскими адресами остановлены из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.