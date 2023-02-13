Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 25 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 79 рублей, последний раз такой показатель фиксировали 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 18:04 по московскому времени курс евро поднялся до 79,02 рубля. Уже к 18:07 он ускорил рост и остановился на показателе в 79,03 рубля.

В это же время курс доллара дошел до 73,82 рубля.

Ранее преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владислав Гинько прокомментировал прогноз американского экономиста Нуриэля Рубини, который спрогнозировал доллару "смерть" в течение 10 лет.

По мнению российского аналитика, от положения валюты Штатов не в восторге в первую очередь экономисты внутри государства. В американском конгрессе уже обсуждают проблемы падения доверия к доллару и госдолг.

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