Орешкин исключил повышение пенсионного возраста до 2036 года

Прогноз Минэкономразвития и бюджетный прогноз Минфина не предусматривают дальнейшее повышение пенсионного возраста до 2036 года. Такое заявление сделал российский министр экономического развития Максим Орешкин, пишут "Ведомости".
Он подчеркнул, что изменения пенсионного законодательства были разработаны так, чтобы этот вопрос не поднимался в ближайшее десятилетие. Глава Минэкономразвития добавил, что краткосрочно такие реформы негативно воспринимаются во всем мире.
Кроме того, по его словам, без реформы власти РФ не смогли бы проиндексировать пенсии на 7% с января.
В октябре минувшего года Владимир Путин подписал закон об изменении действующей пенсионной системы. В документе предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста на год. Ожидается, что к 2028 году российские женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет.
Ранее стало известно, что в России может появиться новый вид пенсии, который дополнит обязательную страховую. Негосударственная пенсия будет формироваться как индивидуальной пенсионный капитал и заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений.
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