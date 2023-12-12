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Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 4 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14:27 по московскому времени доллар снизился на 0,86%, до 89,90 рубля. К 14:35 валюта замедлила падение до 89,92 рубля (минус 0,84%).

Европейская валюта торговалась по 97,06 рубля, потеряв 0,64%. Курс юаня опустился на 0,65%, до 12,526 рубля.

По данным на 07:05 11 декабря, американская валюта выросла до 92,21 рубля, увеличившись на 31 копейку. Евро увеличился на 58 копеек, до 99,23 рубля. Между тем юань торговался по 12,81 рубля (плюс 2 копейки).

Ранее глава ВТБ Андрей Костин на форуме "Россия зовет!" заявил, что не видит оснований для укрепления рубля. Он считает, что американская валюта будет торговаться в пределах 90 рублей и выше.

"Деньги 24": курс доллара превысил 90 рублей