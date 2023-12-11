Курс доллара превысил 92 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара вырос до 92,21 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 07:05 по московскому времени, американская валюта увеличилась на 31 копейку. Евро вырос на 58 копеек, до 99,23 рубля.

Между тем юань торговался по 12,81 рубля (плюс 2 копейки).

Ранее глава ВТБ Андрей Костин на форуме "Россия зовет!" заявил, что не видит оснований для укрепления рубля. Он считает, что американская валюта будет торговаться в пределах 90 рублей и выше.

До этого финансист Никита Масленников сказал, что сдерживающие факторы не дадут доллару подняться до 100 рублей в декабре. По его мнению, доллар будет торговаться по цене от 90 до 95 рублей.

Курс рубля на Московской бирже стал снижаться к 6 декабря