Глава ВТБ не увидел оснований для укрепления рубля

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Глава ВТБ Андрей Костин на форуме "Россия зовет!" заявил, что не видит оснований для укрепления рубля. Об этом сообщает РБК.

"Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля, и он укрепился в силу нескольких причин: административные ограничения, необходимость продажи валюты – они сыграли какую-то роль, но в целом мне кажется, что после того, как эти меры отработали, он стал проседать", – сообщил он.

Влияние экономических факторов на курс рубля оценить сегодня невозможно, уверен банкир. По его мнению, на курс влияет множество политических факторов.

При этом, по словам Костина, доллар не достигнет 100 рублей. Он считает, что американская валюта будет торговаться в пределах 90 рублей и выше.

Ранее финансист Никита Масленников заявил, что сдерживающие факторы не дадут доллару подняться до 100 рублей в декабре. Эксперт предполагает, что резкого падения курса не произойдет в том числе за счет возможного повышения ключевой ставки. По его мнению, доллар будет торговаться по цене от 90 до 95 рублей.



Курс рубля на Московской бирже стал снижаться к 6 декабря