Единую валюту могут ввести для стран ЕАЭС

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Единую валюту предложили использовать для трансграничных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эту инициативу Национального платежного совета одобрили в Минфине, сообщил газете "Известия" замглавы ведомства Алексей Моисеев.

По словам замминистра, внедрение в ЕАЭС электронных денег упростит взаимные расчеты в условиях угрозы санкций. Он пояснил, что единая валюта будет напоминать ЭКЮ, который использовали в Европе до появления евро.

По замыслу Национального платежного совета, единая валюта ЕАЭС, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, будет только электронной. Ее планируют использовать исключительно для клиринга, или взаимозачетов, в рамках торговли внутри ЕАЭС, пояснила председатель правления платежного совета Алма Обаева. Она подчеркнула, что новая валюта не превратится в традиционные деньги.

По словам Обаевой, курс единой валюты будет зависеть от курса национальных валют стран ЕАЭС и от вклада каждой страны-участницы в общий торговый оборот союза. Замминистра финансов Алексей Моисеев также отметил, что ведомство займется проработкой возможных вариантов реализации этой инициативы.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало укрепление реального курса рубля до 2036 года. По информации ведомства, в 2019 году курс российской валюты будет слабее ожиданий, но прогнозы на конец года сильно менять не планируют. Как пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, рубль будет слабее именно прогнозов, а не курса, который в следующем году укрепится.