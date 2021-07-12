В России спрогнозировали рекордный урожай подсолнечника

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В этом году урожай подсолнечника может составить рекордные 15,9 миллиона тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитического центра "Совэкон".

С таким прогнозом согласны как в Масложировом союзе России, так и на некоторых предприятиях. Предполагается, что это связано с увеличением посевных площадей на 11% по сравнению с прошлым годом.

До этого ожидалось, что сбор подсолнечника в текущем году составит 15,4 миллиона тонн, что соответствует показателю 2019 года.

При этом в Минсельхозе ожидают, что валовой сбор масличных культур составит не менее 22,5 миллиона тонн, из которых 14 миллионов тонн приходятся на подсолнечник.

Ранее сообщалось, что засуха, ожидаемая в июле, не несет значимых рисков для урожая зерна и картофеля, однако дополнительные траты на полив могут привести к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции.

