Visa готова обеспечить бесперебойную работу системы в России

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Международная платежная система Visa обеспечит бесперебойную работу своей системы в России, передает ТАСС.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что из-за новых положений закона "О национальной платежной системе" Visa и Mastercard могут уйти из России. Иностранным системам, согласно проекту, запретят блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями.

Инициативу должны рассмотреть 23 июля. В случае принятия законопроекта у международных платежных систем будет 180 дней на корректировку своих правил. Если после этого какая-либо из систем откажется обслуживать платежи российских банков, ее может ждать исключение из реестра ЦБ и запрет на работу в России. По мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила "невыполнимы" для Visa и Mastercard.

Они смогут остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем". Однако специалисты полагают, что скорее эти компании просто откажутся от бизнеса в России.

В 2014 году в России создали национальную систему платежных карт – "Мир". Это произошло после того, как некоторые российские банки попали под действие американских санкций. Тогда Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими кредитными организациями.