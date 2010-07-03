Visa готова обеспечить бесперебойную работу системы в России

Международная платежная система Visa обеспечит бесперебойную работу своей системы в России, передает ТАСС.
Ранее газета "Коммерсант" написала, что из-за новых положений закона "О национальной платежной системе" Visa и Mastercard могут уйти из России. Иностранным системам, согласно проекту, запретят блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями.
Инициативу должны рассмотреть 23 июля. В случае принятия законопроекта у международных платежных систем будет 180 дней на корректировку своих правил. Если после этого какая-либо из систем откажется обслуживать платежи российских банков, ее может ждать исключение из реестра ЦБ и запрет на работу в России. По мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила "невыполнимы" для Visa и Mastercard.
Они смогут остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем". Однако специалисты полагают, что скорее эти компании просто откажутся от бизнеса в России.
В 2014 году в России создали национальную систему платежных карт – "Мир". Это произошло после того, как некоторые российские банки попали под действие американских санкций. Тогда Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими кредитными организациями.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.