ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк ВТБ объявил о снижении ставок по кредитам наличными в среднем на 3 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 12 апреля минимальная ставка для клиентов ВТБ составляет 15,9%. Кроме того, банк будет предоставлять услуги страхования и дополнительный дисконт в 0,4% за подачу заявки в мобильном приложении "ВТБ Онлайн" или на сайте ВТБ.

Сбербанк с 11 апреля снизил ставки по большинству ипотечных программ до 16,9%.

Они снизились для самых популярных ипотечных кредитов, а именно на покупку вторичной недвижимости и новостроек.

