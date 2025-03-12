Серия онлайн-уроков по финансовой грамотности от ЦБ пройдет до 18 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России продолжает проводить весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности, занятия проходят до 18 апреля, сообщили в регуляторе.

Посетить вебинары может любой желающий – студенты, школьники, пенсионеры, экономически активные граждане. В ходе уроков специалисты Банка расскажут, как грамотно управлять личными финансами, как ответственно подойти к кредитованию и страхованию, а также назовут принципы финансовой грамотности и перечислят различные финансовые инструменты.

Подключиться к вебинарам можно как индивидуально, так и в группах. По окончании занятий все участники получат сертификаты. Для регистрации на мероприятия нужно перейти по соответствующим ссылкам: онлайн-уроки для взрослых, онлайн-уроки для школьников и молодежи, онлайн-уроки для людей старшего возраста.

Ранее департамент финансов Москвы пригласил горожан на день финансовой грамотности, который пройдет 15 марта в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В программе будут не только мастер-классы, лекции и игры, но мини-спектакль и финансовый девичник. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

