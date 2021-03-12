Аналитики заявили о снижении продаж шоколада, клубники и шампанского в начале марта

Фото: depositphotos/bit245
Аналитики компании "Такском" выяснили, продажи каких товаров снизились с 1 по 8 марта 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.
В частности, средняя цена на конфеты в марте 2021 года осталась на уровне прошлого года – 228 рублей. Их продажи за год снизились на 8%.
Стоимость шоколада в марте составила 105 рублей, увеличившись на 9%, а продажи упали на 28%. Средняя цена на торт в марте 2021 года выросла на 11% – до 675 рублей. Продажи снизились на 8%.
Цена на клубнику в марте 2021 года составила 995 рублей. Ее стоимость выросла на 30%, а продажи упали на 42%.
Средняя цена на шампанское в марте 2021 года составила 431 рубль. Она увеличилась на 2%, а продажи упали на 59%. Средняя цена на цветы в марте 2021 года возросла на 37% – до 845 рублей, а продажи выросли на 16%.
Цветы стали лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков к 8 Марта. Женщины также назвали самыми бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки, а также гели для душа, шампуни и сладости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: