Аналитики заявили о снижении продаж шоколада, клубники и шампанского в начале марта

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Аналитики компании "Такском" выяснили, продажи каких товаров снизились с 1 по 8 марта 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.

В частности, средняя цена на конфеты в марте 2021 года осталась на уровне прошлого года – 228 рублей. Их продажи за год снизились на 8%.

Стоимость шоколада в марте составила 105 рублей, увеличившись на 9%, а продажи упали на 28%. Средняя цена на торт в марте 2021 года выросла на 11% – до 675 рублей. Продажи снизились на 8%.

Цена на клубнику в марте 2021 года составила 995 рублей. Ее стоимость выросла на 30%, а продажи упали на 42%.

Средняя цена на шампанское в марте 2021 года составила 431 рубль. Она увеличилась на 2%, а продажи упали на 59%. Средняя цена на цветы в марте 2021 года возросла на 37% – до 845 рублей, а продажи выросли на 16%.

Цветы стали лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков к 8 Марта. Женщины также назвали самыми бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки, а также гели для душа, шампуни и сладости.