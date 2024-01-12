Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 23 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 11:40 по московскому времени, американская валюта подешевела на 61 копейку, до 87,98 рубля. Евро упал на 40 копеек, до 96,76 рубля, юань – на 9 копеек, до 12,23 рубля.

Ранее утром доллар снизился на 0,42%, до 88,22 рубля. Европейская валюта была на уровне 96,85 рубля (-0,32%), юань стоил 12,275 рубля (минус 0,39%).

До этого экономист Аяз Алиев спрогнозировал, что курс доллара в феврале 2024 года будет в районе 87–95 рублей на территории России. По его словам, на курс рубля влияют множество факторов, среди которых – геополитика, нефть, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и административные меры.