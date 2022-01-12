Депутат назвал "навязчивой идеей" желание Госдепа затормозить "Северный поток – 2"

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик оценил заявление американского замгоссекретаря Виктории Нуланд о ведении работ с европейскими странами по торможению запуска "Северного потока – 2", сообщает RT.

Он отметил, что у американских властей желание замедлить запуск проекта уже давно стало "навязчивой идеей".

"Заявление Нуланд говорит само за себя: они проводят работу, чтобы замедлить рассмотрение имплементации трубопровода. И тем самым демонстрируют боязнь, что газопровод способен составить США, продвигающим в ЕС свой сжиженный природный газ, большую конкуренцию в энергетике", – заявил Белик.

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты работают с Европой, в частности с Германией, чтобы задержать запуск газопровода "Северный поток – 2".

Нуланд отметила, что в ФРГ предприняли значимые шаги по замедлению этого процесса. Она также подчеркнула, что руководствам двух стран удалось подтвердить договоренности о приостановке эксплуатации газопровода в случае гипотетической агрессии России против Украины.