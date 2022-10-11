Эксперт рассказал о роли банков в организации финансовых пирамид

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец оценил роль банков в создании финансовых пирамид.

В беседе с радио "Комсомольская правда" экономист заявил, что крупные или средние банки, участвующие в незаконных финансовых схемах, могут потерять репутацию или лишиться выданной Банком России лицензии. В то же время мелкие организации или банки, находящиеся на грани банкротства, могут быть вовлечены в мошенническую схему.

"Если вы видите какие-то мошеннические предложения с упоминанием крупных российских банков, то, скорее всего, это просто подделка", – подчеркнул Зубец.

По словам экономиста, раньше на YouTube встречалось большое число роликов, смонтированных из выступлений президента РФ Владимира Путина с обещанием денежных выплат. Зубец назвал такие видео "очень циничным мошенничеством" и отметил, что за некоторыми из них стояли украинские авторы.

Директор департамента Центробанка РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях ранее заявил, что с начала 2022 года регулятор выявил в России порядка 1,5 тысячи финансовых пирамид.

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