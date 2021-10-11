Премию памяти Нобеля присудили за вклад в экономику отношений

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присудили за вклад в экономику отношений в трудовых процессах. Прямая трансляция объявления победителей премии велась из Стокгольма.

Награду разделили между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и учеными из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Первый получит свою половину за эмпирический вклад в экономику труда, другие двое – за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей.

В прошлом году лауреатами премии стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон. Тогда награду им присудили за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов.

Премию по экономике памяти Нобеля в 1968 году учредил Государственный банк Швеции. Она является одной из пяти основных премий, оговоренных самим Альфредом Нобелем в завещании 1895 года. Ее вручают каждый год в день смерти ученого.

