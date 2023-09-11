Фото: 123RF/pabloavanzini

Курс евро опустился ниже 104 рублей впервые с 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

На 09:20 по московскому времени евро падал до 103,9775 рубля. К 09:26 курс ускорил снижение и остановился на показателе 103,67 рубля. Параллельно доллар опустился до 96,6 рубля. Китайская валюта, в свою очередь, остановилась на отметке в 13,213 рубля.

Утром в понедельник, 11 сентября, рубль нарастил силы по отношению к иностранным валютам. Так, к 07:50 по московскому времени доллар упал на 82 копейки, до 96,97 рубля, евро – на 72 копейки, до 104,08 рубля. Юань же зафиксировался на отметке в 13,27 рубля.

Выступая на Восточном экономическом форуме, помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, что курс рубля будет более стабильным на среднесрочном горизонте. По его словам, он может изменяться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.

"Деньги 24": почему рубль снова начал слабеть