СК возбудил дело о незаконном изъятии властями Украины активов крупного банка РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ по документам Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело о незаконном изъятии украинскими властями активов одного из крупнейших банков России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным ведомства, киевские власти воспрепятствовали финансовой деятельности дочернего кредитного учреждения на Украине. Согласно материалам, высокопоставленные лица Украины совместно с высшим руководством государства намеренно использовали свои законотворческие возможности для ограничения деятельности российского банка и его дочернего учреждения.

Украинские власти причинили ущерб интересам РФ, российскому банку, а также гражданам Украины, которые являются его клиентами, подчеркнули в ведомстве. Генпрокуратура направила материалы для проверки в СК. Следователи возбудили дело по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, причинившее крупный ущерб".

О каком именно банке идет речь, в ведомстве не рассказали. Однако в СМИ распространилась теория, согласно которой дела были заведены в связи с активами Сбербанка.

Ранее замглавы Агентства по международному развитию (USAID) Палома Адамс-Аллен рассказала, что проект американского бюджета на следующий год предполагает выделение 469 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине, в нем не учитываются российские замороженные средства. По ее словам, в общей сложности на гуманитарную помощь по миру Штаты выделят 10,5 миллиарда долларов.

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