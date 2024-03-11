Белый дом запросил 19,8 млрд долларов на модернизацию ядерных сил

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Американская администрация предложила направить 19,8 миллиарда долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на проект бюджета Штатов на 2025 финансовый год.

Подобный показатель на 4,5 миллиарда долларов выше уровня 2021 года, с учетом приоритета Стратегии национальной обороны – 2022.

В сообщении отметили, что составители бюджета уделяют внимание американской ядерной триаде, программам модернизации ядерных сил, в том числе информационных сетей для отдачи приказов, связи и контроля, средствам стратегического сдерживания НАТО.

Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию отмечал, что все, что придумывают западные страны, может грозить реальным конфликтом с использованием ядерного оружия, который способен распространиться на все международное пространство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что ядерная война является последним, прощальным средством, поэтому рассуждения о ней, звучащие на Западе, безответственны и опасны.

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