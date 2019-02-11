Coca-Cola выпустит новый вкус впервые за десять лет

The Coca-Cola Company анонсировала появление напитка с новым вкусом – апельсин и ваниль. Линейка товаров Coca-Cola изменится впервые за последние десять лет, сообщает портал News.ru.

На сайте компании уточняется, что в 1985 году появилась Coca-Cola со вкусом вишни, а в 2007 – со вкусом ванили. В 2018 году компания предлагала фокус-группе напитки с разными вкусами, включая малиновый, имбирный и лимонный, однако потребители предпочли вариант именно со вкусом ванили и апельсина. По словам директора Coca-Cola по брендовой политике Кейта Карпентера, новый напиток "принесет приятные воспоминания о беззаботных летних деньках".

Напиток будет представлен в двух вариантах – с сахаром и без (сладкая Orange Vanilla Coke и Orange Vanilla Coke Zero Sugar).

В США новинка появится в продаже 25 февраля. Дата появления газировки в российских магазинах пока не уточняется.

В прошлом году Coca-Cola впервые в истории выпустила в продажу алкогольный коктейль. Пока он продается только в Японии. Напиток изготавливается в трех вариантах: с содержанием трех, пяти и семи процентов спирта. Банка объемом 350 миллилитров стоит 150 иен (примерно 85 рублей).

В компании также предупреждали о скором повышении цен на продукцию. Решение связано с повышением тарифов на алюминий – именно из этого металла делают банки для напитков. В числе других факторов – увеличение стоимости труда, а также общий курс мировой экономики на протекционизм.

